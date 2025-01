Armand Marchant slalomt naar een toptienplaats in de WB-manche van Schladming

Voor de derde keer in zijn carrière is Armand Marchant erin geslaagd om de top 10 te halen op een Wereldbekermanche alpineskiën. Marchant verbaasde vooral met een tweede tijd in de tweede run.

Armand Marchant was de enige Belg die zich kon plaatsen voor de tweede run van de slalom in Schladming. Sam Maes viel met een 38e plaats af, Marchant mocht met de 20e tijd wel door.

Veel eer viel er schijnbaar niet meer te rapen voor de 27-jarige Belg, maar in de tweede run baarde hij opzien door de tweede tijd te skiën. De vreugde aan de aankomst was dan ook enorm.



Door die sterke tweede run sprong Marchant van de 20e naar de 10e plaats. Het is de derde keer dat hij in een Wereldbeker de top 10 haalt. In 2020 werd hij 5e in Zagreb, in 2021 7e in Val d'Isère, telkens op de slalom.