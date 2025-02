Antwerp Giants krijgen in eigen huis een flink pak rammel van sterk Charleroi

Een dramatische 1e helft tekent de wedstrijd van de Antwerp Giants. Charleroi domineert in de Lotto Arena en zorgt aan de rust voor een kloof van 21 punten (30-51). Na de rust probeert Antwerp nog wat schade te beperken, maar het kalf was al verdronken.

MVP

Yordan Minchev was ongrijpbaar voor de Antwerpse defensie vandaag. De grote Bulgaar is in goeden doen en zette dat vandaag nog wat meer in de verf met 25 punten, 7 rebounds en 5 assists. Daarbovenop zorgde hij ook voor 5 steals.