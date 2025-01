Na ontgoocheling op Australian Open is Zizou Bergs klaar voor de Daviscup: "Maar geschrokken hoe diep ik zat"

Er staat er weer eentje te trappelen op de tennisbaan. Na zijn vroegtijdige exit in de Australian Open ging Zizou Bergs naar eigen zeggen door een moeilijke periode, maar inmiddels is onze landgenoot weer op toerental om België te leiden in het Daviscupduel tegen Chili. "Voor de Daviscup kan ik vaak het beste in mezelf naar boven halen", klinkt het.

"Dat was toch een teleurstelling", blikt hij terug. "Ik speelde nog een goed voorbereidingstoernooi, maar moest daarna concluderen dat ik er fysiek doorheen zat. Het is een luxeprobleem als je veel wedstrijden speelt, maar dat brengt ook veel reizen en jetlags met zich mee. Helaas eiste dat zijn tol op het belangrijkste moment."

Een tweetal weken geleden moest onze landgenoot de Australian Open al in de eerste ronde verlaten omdat hij fysiek vermoeid was door een propvol programma.

We willen de supporters laten zien dat tennis in België weer 'hot' aan het worden is. Make Belgian tennis great again!"

We willen de supporters laten zien dat tennis in België weer 'hot' aan het worden is. Make Belgian tennis great again!"

En zo lijkt Bergs net op tijd klaar om de Belgische vlaggendrager - zeker nu David Goffin er niet bij is - te zijn in een thuismatch in de Sporthal Alverberg in Hasselt.

"Ik heb voor de Daviscup al vaak het beste uit mezelf kunnen halen. Er komt veel spanning en druk bij kijken, maar tot nu toe heb ik dat altijd goed weten om te zetten."

"En ook nu hoop ik dat er veel publiek en steun is. We willen de supporters echt iets geven en laten zien dat tennis in België weer 'hot' aan het worden is. Make Belgian tennis great again!"

Dat belooft. Met Chili heeft België alvast een te duchten tegenstander. En dat is Bergs niet ontgaan.

"Het wordt absoluut een spannende ontmoeting", klinkt het. "Individueel liggen de rankings dicht bij elkaar, en in de Daviscup - die toch een unieke competitie is - presteren zij sterk. Het zit in hun genen. Elke keer als ze spelen, zie je de passie en uitbundigheid, ook bij hun supporters."

"Gelukkig hebben wij het voordeel dat we in België spelen, maar het wordt ongetwijfeld een echte uitdaging voor ons. Er zal veel vuur op de baan te zien zijn. Ik kijk er alvast enorm naar uit", sluit hij strijdvaardig af.