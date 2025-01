Game-winner! Groeibriljant Amen Thompson loodst Houston in het hol van de leeuw voorbij Boston

In de NBA hebben de Houston Rockets de topper op het veld van de Boston Celtics gewonnen. De jonge Amen Thompson kroonde zich tot de held van de avond voor de Rockets met een beslissende score in de slotseconde.

De 21-jarige Amen Thompson is bezig aan zijn tweede seizoen in de NBA en wordt nu al beschouwd als een van de beste verdedigers in de NBA.

In de topper tegen de Boston Celtics - een duel tussen de nummers 2 uit de Eastern en Wester Conference - bewees Thompson dat hij ook offensief enorm veel potentieel heeft.

Met 33 punten liet hij in Boston een "career-high" noteren. Bovendien kroonde hij zich tot de matchwinnaar met een rake "floater" in het slot, goed voor de winst: 112-114. Voor de Rockets was het de 9 zege in de laatste 11 wedstrijden.