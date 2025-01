Duizelingwekkend! Japanse snowboarder draait als eerste 6,5 keer om zijn as, Italiaanse skiër doet het hem snel na

Op de X Games in de Verenigde Staten hebben de freestyleskiërs en -snowboarders flink uitgepakt. Eerst was er de Japanner Hiroto Ogiwara die als allereerste een 2340 met zijn snowboard sprong. Daarna draaide ook de Italiaanse skiër Miro Tabanelli 6,5 keer om zijn as. Bekijk hier de duizelingwekkende beelden van de twee waaghalzen.