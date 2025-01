"Onbewust zullen ploegen benadeeld worden": 90 Minutes prijst CL-format, "maar het is geen systeem voor in België"

Trust the ranking

Het is een speciale week voor 90 MINUTES, want we zitten met een debuut! Daam Foulon sukkelt nog met een hamstringblessure en kan daarom niet spelen op het veld, maar zijn tong is perfect in orde en dus is in actie komen in onze podcast geen probleem. Gelukkig kan hij als nieuweling profiteren van de ervaring van zijn teamgenoten Sam, Tuur, Joris en Filip, al flirt die laatste wel met een gele schorsingspeeldag. Daams club KV Mechelen verloor met 4-1 van Anderlecht en zo blijft de mindere periode van ?De Kakkers? nog wat langer duren. Hoewel ze al even geen champagnevoetbal meer toonden, was het Kidibul-voetbal van zondag wel veelbelovend voor de komende weken. Ook Club Brugge kende niet zijn beste weekend en bleef steken op een gelijkspel tegen KV Kortrijk, waardoor ze KRC Genk weer wat verder zagen weglopen. De tegenstander in de Champions League van blauw-zwart toonde tegen Chelsea dan weer dat ze geen krabbers zijn, op de coach na. Toch is Man. City niet de ploeg van het moment in Engeland: die kersen mag Bournemouth op zijn taart leggen na een 5-0 tegen Nottingham Forest. Passeren verder de revue: Moeder Teresa, een social media manager van 73 jaar en de zus van Greet.