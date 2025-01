Zijn komst zorgde zelfs voor "een schok" bij Meesseman: hoe konden de Belgian Cats topcoach Mike Thibault overtuigen?

ma 27 januari 2025 19:15

Met Mike Thibault hebben de Belgian Cats een groot basketbalfiguur aangetrokken. De Amerikaanse basketbalcoach had niet veel nodig om overtuigd te geraken van het project. Los Angeles 2028 gaf het extra duwtje in de rug. En ook sterspeelster Emma Meesseman kijkt uit naar de samenwerking. "Haar lichaamstaal zei alles", vertelt algemeen manager Koen Umans, die de komst kadert in Sporza Daily.

Dan toch. Na de beslissing van Rachid Meziane om aan een Amerikaans avontuur te beginnen, heeft de Belgische basketbalbond gekozen voor een nieuwe bondscoach voor de Belgian Cats. Combineren had namelijk erg lastig geweest. "We zijn ongelooflijk tevreden over hem, maar Rachid opteert voor een uitdaging", klinkt het bij Koen Umans van Basketball Belgium. "Dat is de facto heel moeilijk te combineren." Het pad richting het EK van komende zomer zou grondig verstoord worden. "Tijdens die voorbereiding zijn er zes of zeven wedstrijden. Ik denk dat het dan een lastige combinatie wordt. Ik weet ook niet of Connecticut daartoe bereid zou zijn." "In de Verenigde Staten is er de cultuur dat de nationale ploeg zich maar 10 dagen voorbereidt op een kampioenschap. Wij hebben een periode van 6 à 7 weken nodig."

Hij staat gekend voor zijn tactiek, maar het is ook een heel warm persoon. Koen Umans

De eerste keuze voor zijn vervanger bleek ook meteen dé keuze te zijn. "We gingen voor het best mogelijke profiel. Er werden een viertal pistes bekeken en dan hebben we intern gezegd: we gaan voor piste A." Die piste was een grote naam in de (Amerikaanse) basketbalwereld. De Belgische bond sprak enkel met Mike Thibault. "De match was er", weet Umans nog. Wat maakt van hem de ideale coach voor de Belgian Cats? "Natuurlijk heeft hij pakken ervaring, in de NBA en WNBA. Op mondiaal vlak is hij een van de toppers." "Hij staat gekend voor zijn tactische troeven, maar het is ook een heel warm persoon. Hij communiceert heel goed en hij is iemand die zijn staf bepaalde verantwoordelijkheden wil geven."

Mike Thibault werkte een tijdje met Emma Meesseman bij de Washington Mystics.

Gemotiveerde grote vis in klein land

Mike Thibault is uiteraard geen onbekende voor de Belgian Cats, maar dat geldt ook omgekeerd. Onder meer op het WK van 2022 waren er al fijne gesprekken. De Amerikaan is gecharmeerd door de Belgische sfeer. "Hij kent de Cats, hij kent het verhaal en hij was op het olympisch kwalificatietoernooi, dus hij heeft gezien hoe wij de massa kunnen enthousiasmeren. Het is een droom voor hem, een last dance." Umans ziet ook iemand die, in eigen land, wil schitteren op de Olympische Spelen van 2028. "Het is een Amerikaan die de ambitie heeft om de strijd aan te gaan met toplanden. Ik denk dat daar de intrinsieke motivatie uit blijkt." Daardoor moest de bond ook niet enorm diep in de buidel tasten om Thibault aan te trekken. Als "klein landje" concurreert België wel met grootmachten als de VS en China. "Iedereen die bij ons actief is, weet dat we op financieel vlak niet dezelfde middelen kunnen genereren. Met onze eigenwaarde maken we het verschil. We zijn wel bijzonder dankbaar voor de inspanningen die gebeuren uit Sport Vlaanderen en het BOIC om het mogelijk te maken."

Het zorgde voor een schok, en een hele brede glimlach. Koen Umans