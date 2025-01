Wie is Mike Thibault, de Amerikaanse topcoach van de Belgian Cats? Stoïcijnse uitstraling, maar bijzonder empathisch

Mike Thibault is de opvolger van Rachid Meziane als bondscoach van de Belgian Cats. Wie is de 74-jarige Amerikaan? Een blik op de carrière en de filosofie van Thibault.

Woorden uit de mond van Elena Delle Donne, ploegmaat van Emma Meesseman bij de Washington Mystics en de MVP in de WNBA in 2019.

Thibaults carrière als coach overspant intussen meer dan 50 jaar, waarvan meer dan 10 jaar in de NBA als assistent-coach bij verschillende teams en nog eens zo'n 20 jaar in de WNBA als hoofdcoach. Overal waar hij kwam, was hij geliefd. En ook overal volgden successen.

Als assistent van de LA Lakers pakte hij 2 NBA-titels bij het begin van de Lakers-dynastie in de jaren 80. Later werd hij assistent-coach en hoofd scouting bij de Chicago Bulls, in de periode waarin de Bulls ene Michael Jordan kozen uit de draft. De rest van dat verhaal is geschiedenis.