Vandenbempt ziet "wurgende stress" de bovenhand nemen in kelder van de competitie: "De reactie van Hasi verraadde veel"

ma 27 januari 2025 09:34

Je zou het bijna vergeten, maar tussen al het Europese voetbal door, was er dit weekend opnieuw een speeldag in de Belgische competitie. Club Brugge miste er zijn generale repetitie voor de clash met City, Anderlecht tankte wél vertrouwen en ook in de onderste regionen is het momenteel drummen. Onze analist Peter Vandenbempt maakt de balans op.

De meest opvallende uitslag van het weekend was het vervelende puntenverlies van Club Brugge tegen KV Kortrijk, de voorlaatste in de stand. Een accident de parcours? Dat kan gebeuren en had Club Brugge eigenlijk al kunnen overkomen tegen Westerlo of Beerschot. Maar dat zal normaal gezien geen invloed hebben op de wedstrijd tegen Manchester City woensdag, ook al omdat er dan veel andere spelers op het veld zullen staan. Een trainer kan dan wel stellen dat alle spelers even belangrijk zijn, maar iedereen weet dat de vork toch anders in de steel zit. Toch is het een zeer belangrijke week voor Club Brugge. Het zit eigenlijk in een vervelende situatie momenteel, want het had al lang zeker moeten zijn van de kwalificatie en zou dat ook wel verdienen met die 11 punten. Maar elke keer opnieuw is het net niet genoeg gebleken en zo moet Club nóg een paar dagen nagelbijten.

Dus, hoewel Club ons al vaker verbaasd heeft, zou een punt tegen City toch straf zijn. Peter Vandenbempt

Kijk, ik ben er zelf eigenlijk redelijk zeker van dat Club zich zal plaatsen voor die tussenronde van de Champions League, al is het maar omdat ik moeilijk kan geloven dat al die andere ploegen precies zullen doen wat nodig is. Club kan natuurlijk ook zelf nog punten pakken, maar ik verbaas me steeds over de vele stemmen die zeggen dat dit een ideaal moment is om tegen dit City te spelen. Ik zou zeggen: verkijk je niet op de implosie van City tegen PSG vorige week. Dat was vooral de verdienste van de Parijzenaars, die een Europese topprestatie op de mat legden met een tempo en intensiteit die vier keer hoger lagen dan de wedstrijd tussen Club en Juve. En ook dit weekend speelde het een goede wedstrijd tegen Chelsea. Ik zeg dit met veel respect, maar er is toch nog steeds een grote kloof tussen City en Club op vlak van klasse en kwaliteit. De ploeg van Pep Guardiola móét ook winnen, heeft op die wedstrijd tegen PSG na weer enkele goede resultaten geboekt en kan weer rekenen op verschillende van zijn sterkhouders. Dus, hoewel Club ons al vaker verbaasd heeft, zou een punt nu toch straf zijn.

Aanklampen voor Anderlecht

Anderlecht won op zijn beurt schijnbaar gemakkelijk met 4-1 van KV Mechelen, maar simpel was het zeker niet voor paars-wit. Op dat vlak vond ik de evaluatie van trainer David Hubert toch opvallend positief. KV Mechelen had misschien wel meer en betere kansen zondagavond. Benito Raman bijvoorbeeld speelde een zeer goede wedstrijd, maar had er ook vijf kunnen scoren. Anderlecht-doelman Mads Kikkenborg heeft zich toch vaker moeten onderscheiden dan zijn collega aan de overkant. Want hoe Anderlecht een kwartier à twintig minuten na de pauze werd weggezet door KV Mechelen, was toch niet om vrolijk van te worden.

Voor Anderlecht is het nu vooral aanklampen tot wanneer iedereen fit is of een beter vormpeil te pakken heeft. Peter Vandenbempt

Dat Hubert tevreden was met de reactie van zijn spelers na de sof in Pilsen – al speelden daar eigenlijk zo goed als allemaal andere spelers –, begrijp ik wel. Anderlecht was op dat vlak wel scherp, toonde veel intensiteit, speelde duidelijk met overgave en scoorde toch vlot. Winnen blijft op dit moment dan ook het belangrijkste voor Anderlecht en Hubert, die toch moet blijven puzzelen met dit weekend weer de afwezigheid van Coosemans en de intrede van spits Goto in de basis. Voor Anderlecht is het nu vooral aanklampen tot wanneer iedereen fit is of een beter vormpeil te pakken heeft, om zo toch een rol van betekenis te spelen in de play-offs.

Drummen in degradatiestrijd

Met nog slechts zeven speeldagen op de teller, is het ook zaak om naar beneden in het klassement te kijken. Want hoe ver reikt de gevarenzone? Ik kan me voorstellen dat ze zelfs bij Charleroi, Dender of Cercle Brugge niet helemaal op hun gemak zijn. Ook al zitten die clubs in een betere flow en hebben ze een kloof tot zes punten, het vooruitzicht van die play-downs – die alle kleinere clubs willen vermijden – zorgt voor wurgende stress. Zelfs zo diep in de competitie: het ene moment lonk je naar de top 6, het andere moment moet je rekening houden met die play-downs. Kijk maar naar KV Mechelen en Westerlo, die lange tijd goed speelden en veel punten pakten. Bij momenten werd zelfs gespeculeerd dat zij de verrassingen voor de top 6 zouden kunnen worden, maar kijk nu ...

Bij Beerschot zag ik Dirk Kuyt na de 0-4 tegen Union dan weer voor het eerst echt aangeslagen. Peter Vandenbempt