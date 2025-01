Steven Defour ziet lichtpuntjes en kadert problemen bij ex-club KV Mechelen: "Voor een groot deel mentaal"

di 28 januari 2025 08:18

Afgelopen weekend stonden de schijnwerpers op Besnik Hasi en KV Mechelen. Dat was niet per se door het resultaat (4-1-nederlaag tegen Anderlecht), maar door de scherpe reactie van de trainer. Hasi sprak over "kinderlijk verdedigen". Het had echter zomaar anders kunnen aflopen. "In de eerste 20 minuten van de tweede helft waren ze wel in de duels", klonk het bij Extra Time.

Na de match tegen Anderlecht hield Besnik Hasi geen blad voor de mond. "Dat ze niet kunnen verdedigen", antwoordde Hasi toen de interviewer vroeg wat hij had gezegd in de kleedkamer. "Dat vond ik het beste", lacht Frank Boeckx in Extra Time. "Eigenlijk had je daar kunnen afronden en zeggen: ik moet het niet allemaal benoemen, de rest doe ik in de kleedkamer. Hij heeft het toch nog gedaan." Dat KV Mechelen tekort kwam, is misschien ook wel door de prestatie van Anderlecht. Vooral Yari Verschaeren viel op, onder meer met een goal en een assist. "Verschaeren speelde goed. Hij is wat in de pikorde gezakt, maar dit weekend bewees hij dat hij voorwaarts voetbalt", analyseert Boeckx.

Het zijn niet de fijnste weken voor Besnik Hasi.

Ruim verschil door dure foutjes

Toch waren er ook problemen bij KV Mechelen, andermaal vooral achterin. "Hier moet Touba er veel vroeger uit", zegt Boeckx terwijl hij de 1-0 herbekijkt. "Dat is wat Hasi ook zegt, kijk hoe hij ernaartoe tjokt." "Niet fantastisch gekeept" en "moet je veel steviger zijn". Er waren veel defensieve foutjes te spotten bij KV Mechelen. Frank Boeckx ziet gelijkenissen met een Engelse topclub. "Het is een beetje zoals Manchester City. Het teruglopen is een groter probleem. Vooruit gaat het allemaal wel bij Mechelen, maar het teruglopen is veel moeilijker." "Dat is ook voor een groot deel mentaal", denkt Steven Defour, ex-trainer van KV Mechelen. "Dat is de intensiteit die ze ervoor wel hadden, omdat ze de punten dan wel pakten en de resultaten dan wel haalden.

Je ziet het resultaat en je denkt: KV Mechelen is weggespeeld, wat niet helemaal klopt. Steven Defour

Hoop doet leven voor de Malinwa-supporters, want volgens Defour was het geen match met 90 minuten slecht voetbal. Er viel hem één speler op: Bill Antonio, die na 9 maanden blessureleed onlangs zijn comeback maakt. "Met die snelheid kan hij enorm veel ploegen pijn doen. Dat heeft hij in de eerste 20 minuten van de tweede helft gedaan. Ze geven hem natuurlijk veel ruimte." Die betere fase was er bij de hele ploeg, na de invalbeurten van Antonio en Vanrafelghem. "In de eerste 20 minuten van de tweede helft zijn ze wel fel in de duels en voetballen ze wel vooruit als ze de bal recupereren. Ze creëren de kansen en ze hadden altijd de 2-2 moeten maken." "Dan krijg je een andere wedstrijd", vermoedt Defour. Je ziet het resultaat en je denkt: KV Mechelen is weggespeeld, wat niet helemaal klopt."