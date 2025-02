Op bezoek bij Matz Sels: "Weer 3e doelman bij de Duivels? Ik wacht af en zie dan wat ik doe"

Nottingham Forest begint het Engelse voetbalweekend als 3e in de Premier League, maar na de 5-0-bolwassing tegen Bournemouth vorige week staat de traditieclub weer eventjes met de voeten op de grond. Die zware nederlaag neemt niet weg dat doelman Matz Sels nog altijd bezig is aan een formidabel seizoen. Sportweekend trok naar Engeland.

"Ik voel dat de Premier League echt meer gevolgd wordt. De voorbije jaren heb ik ook in Frankrijk heel goeie seizoenen gespeeld, maar het niveau is hier veel hoger en je krijgt veel meer aandacht."

"Onze ultieme droom is om in de top 3 te blijven staan, maar het is veel te vroeg om daar nu al over te spreken."

"Hopelijk kunnen we dit blijven volhouden tot het einde van het seizoen", zegt Sels over het onverwachte succesnummer. "Het is nu al een beetje een droom hoe we spelen. Stap voor stap moeten we de lat nu hoger leggen."

De roze wolk van Nottingham Forest is even weggeduwd door grijze wolken. Bournemouth verkocht de club van Matz Sels vorige week zaterdag een ferme dreun, maar de hoop en ambitie blijven in leven. Vandaag komt het in actie tegen Brighton.

Het EK is zeker een van de grootste ontgoochelingen in mijn carrière geweest. Ik had heel goed gespeeld en ik hoopte dat er voor mij gekozen zou worden, maar dat is voetbal.

Sels is niet aan zijn eerste passage toe in Engeland. 8 jaar geleden werd zijn transfer naar Newcastle een mager beestje.

"Neen, dit had ik niet meer verwacht in Engeland. Ik had gehoopt dat ik me kon tonen en dat ik het waard was om hier te spelen. Ik ben blij dat ik aan iedereen kan laten zien dat ik dit niveau aankan."

Krijgt Sels nog een kans om dat te laten zien bij de Rode Duivels? Op het EK lag hij in de weegschaal met Koen Casteels en verloor hij die strijd.

"Dat is zeker een van de grootste ontgoochelingen in mijn carrière geweest. Ik had voordien veel interlands gespeeld en ik had Nottingham in de Premier League gehouden. Ik had heel goed gespeeld en ik hoopte dat er voor mij gekozen zou worden, maar dat is voetbal."

Sels' kansen lijken nog meer te slinken nu een terugkeer van Thibaut Courtois in de sterren geschreven staat. "Als hij terugkomt, dan weet je dat het moeilijk is om te spelen. Maar dat is geen schande."

"Thibaut is heel goed en daar kan je jezelf altijd voor in de schaduw zetten. Word ik weer 3e doelman, dan begint alles van vooraf aan. Dat is niet leuk, maar ik wacht af wat er gebeurt en ik zie dan wat ik doe."