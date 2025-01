MULTILIVE: Gunstige of gevreesde resultaten voor Club? Volg het verloop van de CL-avond op deze pagina

Hoe volg je 18 matchen tegelijk?

Om 21 uur weerklinkt op 18 verschillende voetbalvelden het eerste fluitsignaal van een Champions League-match. Ogen zul je dus zeker tekortkomen om alle actie te volgen, maar gelukkig kan je op deze pagina alles volgen.



In België zal veel aandacht gaan naar de beslissende match van Club Brugge tegen Manchester City, die te bekijken is op VTM2. Ook bij Sporza kun je alle fases volgen in ons live verslag.



Wie alle actie tegelijk wil bekijken, kan afstemmen op de multilive van Proximus. Daar wordt gefocust op 9 matchen, waarvan de uitslagen relevant zijn voor Club Brugge. Alle 18 wedstrijden zijn ook apart te bekijken op Proximus, ofwel via de klassieke tv-kanalen ofwel via online streaming.



Bij Telenet is er geen multilive, maar kan je wel terecht voor Sporting-Bologna (Play Sports 1), Aston Villa-Celtic (Play Sports 2), Lille-Feyenoord (Play Sports 3), Barcelona-Atalanta (Play Sports 4) en Juventus-Benfica (Play Sports 7).



Wordt het een salonremise tussen PSG en Stuttgart? Dat kun je ten slotte bekijken op VTM4.