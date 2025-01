Leider Oklahoma maakt einde aan zegereeks van Portland, ondanks 24 punten van Camara

Na vier overwinningen op een rij weten de Portland Trailblazers opnieuw wat verliezen is. Ondanks 24 punten van Toumani Camara ging het met 108-118 onderuit tegen NBA-leider Oklahoma City Thunder.

Met 37 overwinningen tegenover 8 nederlagen kan Oklahoma City nog altijd het beste rapport voorleggen in de NBA, maar het had wel iets goed te maken na de nederlaag tegen Dallas van donderdag.

Tegenstander Portland, met NBA-Belg Toumani Camara opnieuw in de basis, had evenwel vertrouwen getankt met een reeks van 4 zeges op een rij. Onder aanvoering van Deni Avdija (28 punten, 8 rebounds en 8 assists) nam het al snel een voorsprong van 10 punten.

Oklahoma City, nog steeds zonder de geblesseerde Ajay Mitchell, sloeg terug in het tweede kwart met 39-26. Portland maakte het in het slot nog even spannend door terug te komen tot 93-88, maar dichter kwam het niet meer.



Kandidaat-MVP Shai Gilgeous-Alexander leidde Oklahoma met 35 punten naar een 108-118-zege. Jalen Williams deed er 24 punten bij voor de bezoekers, net als Camara bij de thuisploeg. Voor Camara was dat zijn "career-high", onder meer dankzij een 5 op 5 van achter de driepuntlijn.

Portland en Oklahoma speelden de enige NBA-wedstrijd van de dag, om de ontknoping in de American football en NFL Conference Finals in de schijnwerpers te houden. Maandag staan er wel 12 matchen op het programma.