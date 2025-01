Herbekijk Extra Time met Frank Boeckx, Steven Defour en Gert Verheyen

Amper 7 speeldagen resten nog in de reguliere competitie van de Jupiler Pro League. Tijd om alles op een rijtje te zetten, want wie maakt de meeste kans op een plekje in de top 6 en hoe verloopt de strijd onderin? Gastheer Filip Joos fileerde de voetbalactualiteit met Steven Defour, Gert Verheyen en Frank Boeckx. Kijk naar Extra Time vanuit het clublokaal van Tempo Overijse op VRT MAX.