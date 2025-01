Ex-Rode Duivel Radja Nainggolan opgepakt in onderzoek naar cocaïnesmokkel

Radja Nainggolan (36) is opgepakt in een onderzoek naar cocaïnesmokkel via de haven van Antwerpen. In dat onderzoek heeft de federale politie vanochtend een dertigtal huiszoekingen uitgevoerd in Brussel en Antwerpen. Bij zijn nieuwe club Lokeren-Temse vallen ze uit de lucht.

Het onderzoek gaat over de vermoedelijke feiten van invoer van cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar de haven van Antwerpen, en de herverdeling van de drugs in België. Dat bevestigt het parket van Brussel.



In dat onderzoek is de politie vanmorgen op een dertigtal adressen binnengevallen, voornamelijk in Antwerpen en Brussel. Daarbij werd ook voetballer Radja Nainggolan opgepakt. Hij wordt op dit moment verhoord, bevestigt zijn advocaat Omar Souidi.



"Aangezien de verhoren momenteel aan de gang zijn, en met inachtneming van het principe van vermoeden van onschuld wordt in dit stadium geen verdere commentaar gegeven", klinkt het nog bij het parket.