Een historische 3 op een rij? Titelverdediger Kansas City Chiefs plaatst zich weer voor Super Bowl

Tussen 1990 en 1993 stonden ze vier keer op een rij in de Super Bowl, maar nu wachten de Buffalo Bills al 31 jaar op een nieuwe deelname.

En het wachten blijft duren, want kampioen Kansas City Chiefs versperde hen voor de 4e keer sinds 2021 de weg in de play-offs. De Bills smeerden hun aartsrivaal nochtans de eerste nederlaag van het seizoen aan in de reguliere competitie, maar in de play-offs rolde de titelverdediger met zijn spierballen.

Quarterback Patrick Mahomes nam de Chiefs bij de hand in een spannende 32-29-overwinning, goed voor de American Football Conference-titel en een ticket voor de Super Bowl.

Daarin neemt de kampioen van de voorbije twee edities het op tegen de Philadelphia Eagles. Nog nooit won een team de Super Bowl drie keer op een rij.

Op 9 februari kunnen de Kansas City Chiefs dan ook geschiedenis schrijven tegen het team dat ze in 2023 al klopten in de Super Bowl.