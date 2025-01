Een aanloop die een climax verdient: het CL-parcours van Club Brugge richting cruciale clash tegen City

Club Brugge is bezig aan een uitzonderlijke campagne in de vernieuwde poulefase van de Champions League. Door de vele topaffiches gaf databureau OPTA blauw-zwart slechts 51% kans om door te stoten, maar geen enkele tegenstander bleek onoverkomelijk. Een overzicht van het indrukwekkende parcours tot dusver.

Match 3: Club snuffelt even aan stunt, maar verliest in San Siro na rood Onyedika (3-1)

De wedstrijd tegen Aston Villa was een referentiematch voor Club Brugge in de Champions League. Na een ijzersterke prestatie klopte blauw-zwart de Engelse revelatie.

Skov Olsen liet de kans op een dubbele voorsprong liggen, en in het slot werd de 1-2 van Jutgla uitgewist van het scorebord door een voetje buitenspel. Geen 15e plek in het voorlopige klassement, wel de 22e.

Blauw-zwart keerde tegen de Portugezen een scheve situatie helemaal om. Tzolis scoorde de gelijkmaker, Nielsen trapte in de slotminuten Club de zevende hemel in.

De vraag is nu of Club Brugge die goede lijn kan doortrekken tegen Manchester City. Als blauw-zwart erin slaagt om minstens een punt te pakken tegen De Bruyne en co zijn ze zeker van de volgende ronde.



Bij verlies moeten ze hopen op gunstige resultaten in de andere wedstrijden om door te stoten.