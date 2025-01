De handtekening is gezet: Belgisch talent Matteo Dams (20) verlaat PSV voor Saudi Pro League

wo 29 januari 2025 16:20

Matteo Dams heeft officieel gekozen voor een lucratief avontuur in de woestijn. De 20-jarige talentvolle Belg van PSV verkast naar het Saudische Al-Ahli. De transfer - waar 10 miljoen euro mee gemoeid is - maken de Eindhovenaren nu officieel bekend. "We gunnen hem deze stap van harte", zegt Directeur Voetbalzaken Earnest Stewart.

Het transfernieuws rond Matteo Dams kwam maandag als een complete verrassing. De jonge flankverdediger, die enkele weken geleden debuteerde bij de Belgische U21, brak dit seizoen helemaal door bij de hoofdmacht van PSV en kwam 24 keer in actie.

Alles wees erop dat Dams zijn aflopende overeenkomst in Eindhoven zou verlengen. "Mijn contract loopt af, maar ik heb goede gesprekken met de club en ik heb er honderd procent vertrouwen in dat we daar uitkomen", klonk het vorige week nog. Nu tekent Dams op 20-jarige leeftijd naar Saudi-Arabië. Al-Ahli betaalt naar verluidt 10 miljoen euro voor de verdediger. Onze landgenoot zou er een ploegmaat worden van onder meer Roberto Firmino, Ivan Toney en Riyad Mahrez.

We vinden het jammer om afscheid van hem te nemen, want hij is een geliefde speler met veel potentie. PSV

"Matteo is een kind van de club", reageert Directeur Voetbalzaken Earnest Stewart op het nieuws. "We zijn trots op de weg die hij heeft afgelegd. We vinden het jammer om afscheid van hem te nemen, want hij is een geliefde speler met veel potentie. Tegelijkertijd gunnen we hem deze stap van harte." "We wensen Matteo het allerbeste toe", besluit Stewart.

