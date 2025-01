Bijzonder straf transfernieuws: Belgische PSV-revelatie Matteo Dams "op weg naar Saudi-Arabië"

Het transfernieuws rond Matteo Dams komt als een complete verrassing.

De jonge flankverdediger, die enkele weken geleden debuteerde bij de Belgische U21, brak dit seizoen helemaal door bij de hoofdmacht van PSV en kwam 24 keer in actie.



Alles wees erop dat Dams zijn aflopende overeenkomst in Eindhoven zou verlengen. "Mijn contract loopt af, maar ik heb goede gesprekken met de club en ik heb er honderd procent vertrouwen in dat we daar uitkomen", klonk het vorige week nog.

Nu lijkt Dams op 20-jarige leeftijd naar Saudi-Arabië te trekken. Volgens meerdere bronnen is een deal met Al-Ahli zo goed als rond. Onze landgenoot zou er een ploegmaat worden van onder meer Roberto Firmino, Ivan Toney en Riyad Mahrez.