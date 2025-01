"Club Brugge heeft grote stok om te slaan": Belgische clubs buigen zich deze week (weer) over competitieformat

Hoe zal de Jupiler Pro League er de komende jaren uitzien? Nu de kalender meer dan ooit uit zijn voegen barst en een nieuw televisiecontract onderhandeld is, staat het competitieformat meer dan ooit ter discussie. Deze week zitten de clubs samen om de puzzel te leggen, maar het water is nog diep. Onze analist Peter Vandenbempt schat de situatie in.