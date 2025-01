Thierry Neuville likt zijn wonden na slechte start van 2025: "Ik werd compleet verrast"

Twee maanden na zijn wereldtitel rally is Thierry Neuville in het WK rally van 2025 al meteen op achtervolgen aangewezen. Na een fout en slipper eindigde hij pas als 6e in de Rally van Monte Carlo. "Dit was geen goed weekend."

Neuville scoorde op zondag slechts één extra WK-punt. In de powerstage bleef hij met lege handen achter. "We hadden omstandigheden nodig die in ons voordeel zouden zijn en dat was vandaag niet het geval. Er was ook minder ijs dan verwacht."

"Nadien was er nog die lekke band en het technisch probleem op zaterdag. Al bij al was het een moeilijk weekend." Uiteindelijk eindigde Neuville nog als zesde met dank aan de crashes van concurrenten. "Dit was geen goed weekend voor ons, maar het is wat het is."

De oorsprong van het slechte weekend lag bij de crash op vrijdag. "Het ging mis in een remzone net voor een haarspeldbocht. Ik maakte een fout en schatte de grip van de nagelbanden op het droge asfalt verkeerd in. Ik werd compleet verrast."

Thierry Neuville beleefde een moeilijke openingswedstrijd van het WRC 2025. Na een slipper en een lekke band op vrijdag had de wereldkampioen zaterdag last van een technisch probleem.

"Uiteindelijk werd het voor ons ook een moeilijke zondag. Bij elke passage, zeker in de powerstage, werd de rit sneller en sneller. Ik moest dus iets anders proberen dan de andere rijders want met dezelfde banden als hen zou ik sowieso trager zijn."



Er is een klein voordeel aan de 6e plaats van Neuville in Monte Carlo. Als 6e in de WK-stand moet hij in de volgende rally, in Zweden, voor het eerst in 13 rally's niet als eerste de baan op.



"We kunnen optimitisch vooruitblikken naar Zweden waar we een goede startpositie hebben die ons zal helpen om een betere rally te rijden. Maar we moeten daar ook voordeel uit zien te halen. Dat wordt ons doel."