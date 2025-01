Potje van Sergio Conceiçao kookte over: Milan-coach valt ei zo na eigen speler aan ondanks zege in extra tijd

Een vreemd tafereel net na het laatste fluitsignaal in AC Milan - Parma. Een zege op de valreep wordt normaal gezien uitbundig gevierd, maar Sergio Conceiçao had andere plannen. Hij was razend en ging verhaal halen bij zijn eigen speler.

In België kennen we het korte lontje van Sérgio Conceição en bij AC Milan nu ook. Ondanks de nipte zege op de valreep tegen Parma - met 2 goals in de extra tijd - was de coach van Milan razend op zijn verdediger Davide Calabria.

De Portugees ging verhaal halen en moest tegengehouden worden door zijn assistenten. Toch vreemd wanneer je net een onverhoopte zege hebt behaald.

"Eerlijk, zulke dingen kunnen gebeuren op het veld", legde rechtsachter Calabria uit. "Het was gewoon een misverstand tussen ons en de adrenaline was hoog. We hebben het nadien uitgepraat, het is niet de eerste en het zal niet de laatste keer zijn dat zoiets gebeurt in het voetbal."

Conceiçao die zijn passie wat meer wil terugzien in zijn ploeg tilde er ook niet te zwaar aan. "Het is zoals wanneer je kinderen zich misdragen in het restaurant en je begint te roepen tegen hen", zei de coach van Milan. "Zo zit ik nu eenmaal in elkaar."

Het potje van Conceiçao kookte dus over. "Misschien zijn we over de grens gegaan, maar op die manier smeden we ook een sterke band tussen de spelers onderling en tussen de spelers en de staf."

Conceiçao was de topkandidaat om coach van de Rode Duivels te worden, maar koos voor de uitdaging bij Milan.