Patrick Lefevere went aan een leven zonder koers: "Voorbije week was de eerste waarin ik eens thuis was"

Begin december gaf Patrick Lefevere na meer dan 20 jaar als patron van de Quick-Step-ploeg de fakkel over aan Jurgen Foré. In De Zevende Dag blikte hij nog een laatste keer terug op zijn successen en tegenslagen.

"Ze hebben me wel geprobeerd te tackelen zonder bal, maar dat is niet gelukt."

"De reden waarom ik het zo lang heb volgehouden is misschien wel dat ik niet snel achteruit ga. Ik heb wel wat oorlogen meegemaakt of zelf gevoerd wanneer dat nodig was."

"Mijn avontuur is begonnen in 1992 en is niet gestopt tot vorig jaar."

Bij een carrière van dat formaat horen ook moeilijke momenten. "Om te beginnen iedere keer die sponsors zoeken en verantwoordelijk zijn voor zoveel mensen."

"Zelf ben ik redelijk wat ziek geweest. Dat heb ik overwonnen en ik ben weer rechtgestaan. Mijn verhaal is er eentje van vallen en opstaan."

Het laatste jaar bij Soudal-Quick Step was er eveneens eentje van hoogtes en laagtes. De 34 zeges lijken relatief weinig, maar Remco Evenepoel en Tim Merlier kenden wel een topseizoen.

"Er was altijd kwaliteit en kwantiteit, maar afgelopen jaar was er vooral meer kwaliteit. Iedereen zei dat het me nooit lukken om een klassieke ploeg om te vormen naar een rondeploeg."

"Dat hebben we toch voor elkaar gekregen op een of andere manier. Nu krijgen we te horen dat we een beetje bleek waren in de Vlaamse koersen. Zo is het nooit goed", grijnsde hij.

"Begin er maar aan als je moet opboksen tegen ploegen met een budget van 50 miljoen, hé."