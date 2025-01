Martinez doet nog maar eens stof opwaaien met smerige tackle: "Niet voor het eerst"

Niet met zijn winning goal tegen Fulham, wél door een (zoveelste) fout gaat Lisandro Martínez over de tongen. Met twee voeten vooruit had de Argentijn van Manchester United het gemunt op Traoré, die wonderwel overeind bleef.

Dit is zeker niet voor het eerst in zijn carrière dat Martinez zo komt aangevlogen.

Martinez waste zijn handen in onschuld, scheidsrechter Taylor hield de kaarten op zak. De Argentijn kreeg uiteindelijk zelfs geen fout tegen. Traoré had al een rekening openstaan met Martinez. In de heenwedstrijd op Old Trafford hard de verdediger de bonkige Spanjaard al van de bal gezet. "Ik heb hem teruggestuurd naar de gym", lachte Martinez toen.

Dat Lisandro Martínez een beenharde verdediger is, weten ze trouwens al langer in Engeland. De knie van Chelsea-ster Cole Palmer was eerder dit seizoen al het slachtoffer van een paar Argentijnse studs.



Ook toen kwam de speler van United er goedkoop vanaf met slechts geel. "Dit is zeker niet voor het eerst in zijn carrière dat Martinez zo komt aangevlogen", zei commentator Filip Joos.