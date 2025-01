Dirk Kuyt ziet het somber in voor Beerschot: "Ik ben een positief mens, maar nu was er weinig positief"

Met een pandoering van Union heeft Beerschot een nieuwe tik gekregen in de strijd om het behoud. De rode lantaarn likt zijn wonden. "Voor de zoveelste keer dit seizoen lukt het niet", klonk het. "Alles wat tegen kon zitten, zat ook tegen."

Dat zag ook trainer Dirk Kuyt . "Ik ben een heel positief mens, maar vandaag vallen er heel weinig positieve zaken uit de wedstrijd te halen. Dit was een heel teleurstellende match."

"Als je in zo'n wedstrijd op voorsprong kunt komen, dan wordt het een heel andere wedstrijd. Maar daarna krijg je ook die rode kaart en dan wordt het bijna onmogelijk."

"Als je het begin van de wedstrijd ziet, dan hebben we die kans op de 1-0 en voor de zoveelste keer dit seizoen lukt het niet", zuchtte de aanvoerder van Beerschot.

Terwijl Thibaud Verlinden zijn interview gaf na de wedstrijd, schalde de klassieker "Laat de zon in je hart" van Willy Sommers door de boxen van het Kiel. Maar de zin "Ze schijnt toch voor iedereen" gaat voorlopig niet op voor Beerschot .

Verlinden zag wel één positieve zaak: de nieuwe grasmat. "Het ligt er wel goed bij, al is het misschien iets te lang. Maar bij de volgende thuismatch zal het wel goed zijn."

Maar ook de grasmat speelde een negatieve rol, toch volgens Kuyt. "Bij die kans is er een oneffenheid in het veld en kunnen we daarom niet de juiste keuze maken. Alles wat tegen kon zitten, zat ook tegen. Maar dat komt ergens vandaan."

"Het was een totale offday, maar ik verwijt mijn team niets. De manier hoe we ons hebben kunnen voorbereiden, de onduidelijkheden die we de afgelopen periode hebben gehad, dat kwam er vandaag allemaal uit", werd de Nederlander wat cryptisch.



Over de rode kaart van Faisal Al-Ghamdi wou Kuyt zich niet uitspreken. "Ik vind een hoop van heel veel zaken, maar dat houd ik even voor mezelf."