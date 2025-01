Besnik Hasi maakt brandhout van "kinderlijke" Mechelse defensie: "We kunnen gewoon niet verdedigen"

Zowat alles zag Besnik Hasi verkeerd gaan bij zijn verdedigers in Anderlecht. De coach van KV Mechelen kon er absoluut niet mee leven dat zijn spelers zich naar de slachtbank lieten leiden. Na de wedstrijd kwam de stoom even uit zijn oren: "Als je hier vandaag 4 goals slikt, is dat gewoon schandalig."

"Bij de tweede goal springen we helemaal niet om in duel te gaan op de stilstaande fase. Dan wordt het wel heel makkelijk voor Anderlecht", schudt Hasi zijn hoofd.

"Dat we niet kunnen verdedigen", fulmineert de coach van KV Mechelen na de pandoering bij Anderlecht. "Als je hier vandaag 4 goals slikt, is dat gewoon schandalig."

Als we zo blijven spelen en zo goals weggeven, gaat het nog lang duren tot we weer gaan winnen.

"In de tweede helft herpakken we ons wel", lijkt de coach even een positieve noot aan te halen. "We scoren wel en kunnen zelfs een tweede maken."

"Maar als Anderlecht een keer uitbreekt, komen we overal te laat in het duel. Ook niet op de tweede bal. Dus volgt het derde doelpunt."



"De vierde goal? We staan allemaal met onze rug naar de bal. Dat is kinderlijk. Zo kun je gewoon geen wedstrijden winnen. Het gaat dus niet om mentaliteit, maar om verdedigende kwaliteit", aldus Hasi.



"Natuurlijk moet je zelf ook meer scoren, maar als je zo verdedigt, kan je geen match winnen. Als we zo blijven spelen en zo goals weggeven, gaat het nog lang duren tot we weer gaan winnen."

Mogen de spelers zich opmaken voor een straftraining?