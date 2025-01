"Gisteren belde hij me met de vraag of hij kon starten": bondscoach De Clercq deelt hoe Van Aert zijn beslissing maakte

Het resultaat van enkele keren voorzichtig polsen. Angelo De Clercq zag Wout van Aert de afgelopen weken groeien in het veld en stelde na Dendermonde dé vraag: wil je meedoen aan het WK? Pas gisteren volgde het antwoord. "Zo is België een sterke pion rijker", blinkt de bondscoach in zijn vel.

"Ik heb de deur op een kier gezet door te zeggen dat hij na Maasmechelen mocht beslissen. Hij heeft me gisterenavond opgebeld met de vraag of hij toch kon starten."

"Na Dendermonde heb ik hem gepolst of hij toch niet het WK wilde rijden. Ik voelde in zijn antwoord een heel lichte twijfel", deelt De Clercq.

Toch was het niet makkelijk om Wout van Aert te overtuigen om eens af te wijken van zijn vaste planning - hem immer zo dierbaar. Bondscoach Angelo De Clercq deed zijn absolute best om de Belgische kopman te overtuigen van zijn 'project Liévin'.

Niet Jens Adams, Toon Vandebosch of Witse Meeussen, dus. Wel Wout van Aert.

"We zijn er uiteraard blij mee als federatie", deelt De Clercq over zijn negende renner. Die verhoogt de Belgische hoop met reuzesprongen.

"Uiteraard is Mathieu dé grote topfavoriet, maar Wout werd al drie keer wereldkampioen. Het is als België gewoon goed dat we een extra pion hebben en die niet de eerste de beste is."

Niet alleen zijn goede vorm, ook het parcours in Liévin gaf de doorslag. "In Liévin vinden we een parcours dat Wout gunstig gezind is", besluit de bondscoach.