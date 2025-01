Wout Van Aert legt Wout van Aert op de rooster na ontmoeting in Maasmechelen: "Hoe het kwam dat ik viel? Onkunde"

za 25 januari 2025 18:36

Wout van Aert reed in Maasmechelen zijn laatste veldrit van het seizoen. Speciaal voor die gelegenheid bracht Sporza hem samen met de 15-jarige Wout Van Aert, een Kempenzoon die bij de nieuwelingen koerst. En de jonge Van Aert durfde de toprenner gewaagde vragen stellen: "Hoe kwam het eigenlijk dat je viel, Wout?"

Drie maanden geleden kon je op Sporza lezen dat er sinds kort nóg een Wout van Aert in de wieleruitslagen te vinden is: de 15-jarige Wout Van Aert (mét hoofdletter V) uit Beerse. "Ik denk niet dat Wout weet dat er nog een andere Wout Van Aert koerst", zei hij toen. "Maar ik zou hem graag eens ontmoeten." En dat hebben we geregeld. Vliegende reporter Bavo nam de jonge Van Aert een dagje mee tijdens de cross van Maasmechelen. Enkele uren voor de start maakte Wout van Aert daar kennis met Wout Van Aert. "Ah, hier is de gróte Wout Van Aert", grijnst de renner van Visma-Lease a Bike breed wanneer hij zijn kleinere versie ziet. "Aangenaam. Leuk om je te ontmoeten." De ontmoeting met zijn naamgenoot én idool wekt duidelijk heel wat indruk bij Van Aert 2. "Hij is nog wat verlegen, maar dat hoeft niet", stelt Van Aert 1 gerust.

Geen familie, wel grote fan

De "originele" Van Aert is superbenieuwd of zijn jongere naamgenoot ook effectief familie blijkt te zijn. "Ik denk het niet", zegt Wout Van Aert. "Jij was 15 jaar toen ik geboren ben, dus de meeste mensen kenden je nog niet. Het is dus puur toeval."

"Ik dacht al: het zou de max zijn als ze jou naar mij hadden vernoemd. Maar dan was je papa helderziende geweest. En we wonen ook nog eens zo dicht bij elkaar. Ik wist niet dat er een Van Aert in de buurt woonde die ik niet kende." De jonge Wout Van Aert timmert zelf nog maar net aan zijn wielercarrière. "Ik bereid mij nu voor op mijn eerste koers, die is op 1 maart." "Ai, dan kan ik niet komen kijken. Dan heb ik ook een heel belangrijke koers", lacht Van Aert, verwijzend naar de Omloop. "Maar ik zal je uitslag zeker in de gaten houden."

Ga trainen als je goesting hebt, maar ga vooral niet trainen als je geen goesting hebt. Dat is de belangrijkste tip. Wout van Aert geeft een tip aan Wout Van Aert

Van Aert heeft ook nog een goeie tip voor zijn 15 jaar jongere naamgenoot. "Op deze leeftijd moet je je vooral amuseren. Ga trainen als je goesting hebt, maar ga vooral niet trainen als je geen goesting hebt." "Want ik kan je nu al vertellen: als je het later tot prof zou schoppen, dan zal je nog heel vaak tegen je zin moeten gaan trainen. Dat is de belangrijkste tip, de rest komt later wel." Maar eerst nog supporteren voor Wout 'kleine v' van Aert in Maasmechelen. "Dat is wel een minpunt aan die naam", merkt de senior op. "Als je Wout Van Aert heet, kun je moeilijk voor iemand anders supporteren."