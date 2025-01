Ruben en Paul zijn blij dat laatste "duel" niet écht het laatste was en blikken vooruit naar WK: "Hele week miserie"

Ze stonden voor de tweede keer deze winter allebei aan de start, maar toch kregen we in Maasmechelen opnieuw geen tweestrijd tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Desondanks zijn commentatoren Ruben Van Gucht en Paul Herygers hoopvol voor de toekomst. Daarnaast kijken ze ook al eens vooruit naar het WK van volgende week.

Ruben Van Gucht: "Mathieu van der Poel zei na de cross dat hij 'dicht tegen zijn topvorm zit'. Maar dit is het toch?"

Paul Herygers: "Ja, hij is klaar voor het WK, hé. Hij hoeft niet veel meer te doen. Na een week herstel gaat hij er zelfs nog beter uitkomen."

Ruben: "Alle twijfel is dus weg, als er al muizenissen waren - bijvoorbeeld over zijn rib - dan zijn die nu uit zijn hoofd."

Paul: "Die ribbreuk heeft hij de voorbije weken goed laten herstellen, maar ik vind het wel fijn dat ze dat onder de radar hebben kunnen houden. Dat je de mannen in je ploeg voldoende kunt vertrouwen dat ze hun mond erover houden. Dat hoort ook bij topsport."

Ruben: "Door de valpartijen van Wout van Aert kregen we geen duel met Van der Poel. Zonder die val in de afdaling had het duel ongetwijfeld langer geduurd, al zie je ook dat het basistempo van Van der Poel nog net iets hoger ligt."

Paul: "Van der Poel had zich lief opgesteld en is er niet meteen aan begonnen. Ik vermoed dat dat voor hem nog een paar ronden langer had mogen duren, voor ze elkaar uiteindelijk onvermijdelijk pijn zouden doen."

Ruben: "Uit het interview met Van Aert onthoud ik ook dat er een toekomst zal komen waarin hij weer meer zal kunnen crossen."

Paul: "Het is zeker geen adieu aan de cross. Vandaag toonde hij dat hij het nog altijd kan. Het was pico bello. Laat ze vandaag allebei Dendermonde rijden en je zou wat gezien hebben, dat kan ik je garanderen."

Ruben: "Als Van der Poel ook nog wat meer gaat crossen, gaan we nog een heel mooie tijd tegemoet. Dit was dus niet het laatste seizoen van de duels."