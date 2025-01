Roeselare laat zien wie baas is op bezoek bij Achel en prijkt weer veilig op koppositie

Roeselare heeft na 16 speeldagen in de Lotto Volley League de scepter weer stevig in handen. De landskampioen ging op bezoek bij Achel de puntjes op de i zetten en is weer soeverein leider. Maaseik had meer moeite met Haasrode Leuven. Tot slot speelden Antwerp en Gent een razend spannende kelderclash.