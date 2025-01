Dressuurruiter Domien Michiels gediskwalificeerd in individuele olympische competitie na positieve dopingtest: "Maar geen schuld"

Domien Michiels nam in Parijs deel met Intermezzo van het Meerdaalhof. Op 3 augustus eindigde hij in Versailles in de Grand Prix op de 22e plaats. Op diezelfde dag onderging Michiels ook een dopingcontrole in de Franse hoofdstad. Daarbij werd het verboden product dorzolamide aangetroffen. Dat werkt vochtafdrijvend en daarom is gebruik ervan niet toegestaan. Onze 41-jarige landgenoot kon echter aantonen dat er geen sprake is van schuld of nalatigheid. Hij had zijn hond oogdruppels toegediend met daarin het product in kwestie, zo raakte dorzolamide in zijn lichaam. Michiels kreeg dan ook geen voorwaardelijke schorsing opgelegd. Hij werd wel gediskwalificeerd voor de individuele competitie. Met het Belgische team eindigde hij in de dressuurfinale op de vijfde plaats en dat resultaat blijft wel op de tabellen staan. Zijn schrapping heeft enkel betrekking op zijn individuele resultaten.

Onze landgenoot is intussen akkoord gegaan met de beslissing. "Ik aanvaard de beslissing die erkent dat ik niet nalatig ben geweest en niet de intentie had om bedrog te plegen of de regels te overtreden", reageerde hij op de website van de bond (KBRSF).



"Ik kijk nu vooruit om ook in de toekomst het beste van mezelf te kunnen geven in de ruitersport."



Hij blijft de steun genieten van de KBRSF: "Als federatie hechten we groot belang aan een eerlijke en dopingvrije sport. Uiteraard erkennen we de beslissing van de ITA en het IOC."



"Maar we willen nogmaals benadrukken dat hoewel deze vaststelling wordt beschouwd als een dopingovertreding, ook vastgesteld werd dat Domien Michiels geen enkele significante schuld treft."



"Het is duidelijk dat er geen intentie tot unfair gedrag of nalatigheid van zijn kant is geweest", klinkt het in een mededeling.



"Daarnaast zijn we opgelucht dat het teamresultaat van onze Belgische equipe behouden blijft, wat een belangrijke erkenning is van de inzet en prestaties van het volledige team. We blijven Domien steunen in deze uitdagende periode en behouden het volste vertrouwen in zijn integriteit als atleet."