Cercle-trainer Feldhofer razend dat Heymans geen rood krijgt na elleboogstoot: "Waar dient VAR in België voor?"

za 25 januari 2025 22:00

Plots werd een onschuldig duel een veelbesproken thema bij Charleroi en Cercle Brugge. Christiaan Ravych kreeg na het uur de elleboog van Daan Heymans in zijn gezicht. De Cercle-verdediger moest bebloed het veld verlaten en was razend, ook zijn coach begreep niet dat er geen rode kaart volgde. "Maar het was absoluut niet mijn bedoeling", vertelt Heymans achteraf.

Na ruim een uur voetballen in op een sompig veld in het Stade du Pays, neemt Charleroi-doelman Koné een doeltrap. De bal gaat richting Daan Heymans en Christiaan Ravych, die in duel gaan. Maar nog voor de Cercle-verdediger in de lucht kan springen krijgt hij de elleboog van Daan Heymans in zijn gezicht geplant. De verdediger bloedt hevig en moet minutenlang verzorgd worden. Hij kan niet verder en wordt uiteindelijk met een gezwollen oogkas naar de kant begeleid. De Cercle-speler is razend dat zijn tegenstander 'slechts' geel krijgt.

Ook Cercle-coach Ferdinand Feldhofer kan zijn ongeloof na de match niet verbergen: "Er had altijd een rode kaart voor die elleboogstoot op Ravych moeten getrokken worden."

"Ik ben nieuw in België, maar waar dient de VAR hier voor? Het was een duidelijke rode kaart", sakkert de Oostenrijker.

Het was niet mijn bedoeling. Ik ben absoluut niet dat type speler. Daan Heymans

Daan Heymans zelf laat na het bekijken van de beelden optekenen dat hij het gele karton begrijpt. "Maar we raken elkaar in dat duel. Ik raak hem absoluut steviger, daar ga ik mee akkoord. Het was een stevig duel", countert de middenvelder de roep naar rood. "Ik wilde nog even naar hem gaan, maar blijkbaar is hij afgevoerd naar het ziekenhuis. Het was absoluut niet mijn bedoeling. Dat soort duels kom ik vaak tegen, zonder daarbij ellebogen uit te delen." "Ik ben absoluut niet dat type speler", aldus Heymans. "Het is jammer dat het zo gebeurt. Ik hoop in de eerste plaats dat alles goed komt met hem." Ravych is naar het ziekenhuis afgevoerd, waar de schade aan zijn oogkas en neus wordt opgemeten.

De gevolgen van de elleboog in beeld: