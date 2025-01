Voormalig Antwerp-voorzitter en boegbeeld Eddy Wauters op 91-jarige leeftijd overleden

vr 24 januari 2025 20:25

Eddy Wauters is deze ochtend op 91-jarige leeftijd overleden. Meer dan 40 jaar lang was hij voorzitter van voetbalclub Antwerp. Wauters speelde er ook jarenlang en kwam enkele keren in actie voor de Rode Duivels. Tot 2012 stond hij aan het hoofd van "zijn" club, maar na een juridisch dispuut nam hij er in mineur afscheid. Naast zijn activiteiten in de voetbalwereld bouwde Wauters ook een carrière uit in de bankensector.

Antwerp rouwt om het verlies van Eddy Wauters, de voormalige voorzitter van de oudste voetbalclub van het land. De oud-bankier overleed op 91-jarige leeftijd. In de jaren '50 en '60 begon het allemaal voor de Antwerpenaar bij Antwerp, als voetballer. Een vaste waarde was hij niet tijdens zijn lange loopbaan bij de Reds, maar hij stond toch 234 keer op het veld in 14 seizoenen. Slechts één jaar droeg hij een ander shirt. Voor zijn studies Economie trok hij naar de Verenigde Staten, waar hij voor New York Hakoah speelde. Ondertussen was Wauters sporadisch ook Rode Duivel. Vier keer mocht hij voor de nationale ploeg spelen, met ook onder meer grootheden als Rik Coppens en Paul Van Himst in het team. Vanaf 1957 was hij opnieuw te bewonderen in eigen land. Met Antwerp werd hij nog een tweede keer vicekampioen. Na een carrière van bijna anderhalf decennium stopte hij in 1965. Het was echter pas daarna dat hij grote naamsbekendheid kreeg.

Eddy Wauters (rechts) en Alex Ferguson (links).

Successen als voorzitter

Wauters trad in 1969 aan als voorzitter van Antwerp FC en zou de club de daaropvolgende 43 jaar leiden. Onder zijn bewind kende Antwerp enkele sportieve hoogtepunten, waaronder de Belgische bekerwinst in 1992 en de finale van de Europacup II in 1993. De periode van Wauters was opmerkelijk. Zo was hij zelf ook enkele keren trainer – ad interim – en maakte hij naast die hoogtepunten ook dieptepunten mee. Antwerp was niet langer de topclub uit de jaren 50’ en 60’ en moest vrede nemen met dichte (of verre) ereplaatsen in competitie. De bekerfinale in 1975 was een zeldzaam gloriemoment voor de Great Old. Ondanks het Europese succes volgde er rond de eeuwwisseling een degradatie. Het keerde even terug naar het hoogste niveau, maar onder Wauters zakte Antwerp opnieuw en kwam het niet meer terug naar de eerste klasse.

Ook controverse