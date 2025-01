VIDEO - Bijna het hele veld over: Nikola Jokic doet monden openvallen met waanzinnige buzzer beater

Nikola Jokic heeft opnieuw een stukje NBA-geschiedenis geschreven. De drievoudige MVP van de Denver Nuggets was vrijdag tegen de Sacramento Kings goed voor een historische triple double. Als klap op de vuurpijl deed hij de zaal aan het eind van het derde kwart ontploffen met een waanzinnige buzzer beater.

Na drie MVP-titels en één kampioenschap lijkt Nikola Jokic dit seizoen in de NBA opnieuw wat grenzen te verleggen.

De Servische superster van Denver domineert overal waar hij komt en zit qua statistieken voorlopig gemiddeld aan 30,1 punten, 13,2 rebounds en 9,9 assists per wedstrijd - net geen triple double per duel dus.

Vrijdag lukte Jokic tegen de Sacramento Kings al zijn vijfde triple double op een rij, en wat voor een. Met 35 punten, 22 rebounds en 17 assists werd "The Joker" de tweede speler in de NBA-geschiedenis met minstens 35 punten, 20 rebounds en 15 assists in een wedstrijd. Enkel de legendarische Wilt Chamberlain deed hem dat ooit voor.

Het hoogtepunt van de partij bewaarde Jokic vrijdag voor het einde van het derde kwart. Met nog anderhalve seconde op het bord waagde de Serviër zijn kans van op 66 feet, oftewel 20,12 meter afstand - bijna het hele veld dus. Tot extase van het publiek viel de bal ook in de ring.

De Nuggets wonnen de partij uiteindelijk met 123-132. In de stand in het Westen staan Jokic en co. vierde.