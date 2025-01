Vanaf nu met schoenen van 81 euro: Antoine Griezmann strikt opvallende sponsordeal met Decathlon

Een opvallende deal in de voetbalwereld. Antoine Griezmann is niet langer de posterboy van het grote Puma, maar stapt over naar Decathlon. In de wielerwereld wierp het huismerk zich al op tot nieuwe speler, en nu gaat het ook zijn kans in het voetbal. Opvallend: hoewel een nieuwe voetbalschoen tegenwoordig tot 300 euro kost, zal Griezmann voortaan met een exemplaar van (slechts) 81 euro spelen.