Napoli wilde hem na 3 dagen buiten, maar ooit "meest gehypete coach in Frankrijk": wie is bondscoach Rudi Garcia?

"Daar bereikte hij het summum door in 2011 na bijna 60 jaar de club de titel te bezorgen. Hij pakte ook de beker en was toen de meest gehypete coach in Frankrijk." Bij Lille speelde natuurlijk ene Eden Hazard. "Garcia heeft hem voor het eerst echt als titularis gezet. Het is de verdienste van Garcia dat Hazard op die manier is ontbolsterd. Bij Lille en bij Le Mans voetbalde Garcia ook naar voren."

Het begin van een gestage opgang in de Franse trainersgilde. "Want echt naam maakte hij voor het eerst bij eersteklasser Le Mans, met een kleine ploeg stond hij halfweg 5e", vertelt Frankrijk en Ligue 1-kenner Sirik Geffray. Zijn David tegen Goliath-verhaal leverde hem in 2008 een kans op bij het Lille van toen.

Rudi Garcia is vandaag voorgesteld als de nieuwe bondscoach van België. Voor velen in ons land een verrassende naam, maar net over de taalgrens kennen ze de 60-jarige Fransman maar al te goed.

"Maar na Italië kwam hij in een woelige periode bij Marseille terecht, waar hij wel de Europa League-finale haalde, die verloren werd tegen Atletico Madrid. In de competitie kon hij net niet de Champions League halen, waarop hij een seizoen later naar de grote rivaal Lyon trok." "Hij kwam er in oktober 2019, toen Lyon in een gigantische crisis zat. Hij gooide zijn systeem om en bracht ze meteen weer op een goed niveau, zo haalde dat seizoen nog de halve finales van de Champions League door Juventus en Manchester City te kloppen."

En ook daar ging het de welbespraakte Fransman voor de wind. Bij Roma debuteerde hij met de beste reeks in de Serie A-geschiedenis met 10 zeges op een rij. Na 17 jaar bezorgde hij de Romeinen nog eens de 2e plaats, achter het ongenaakbare Juve. Dat kunststukje deed hij een jaar later nog eens over.

"Bij Marseille en Lyon presteerde hij 2 keer goed naar de status van de clubs toen, namelijk in een onstabiele periode. Bij Marseille is het in mineur geëindigd na een ruzie met sterspeler Payet." "En bij Lyon had hij op het eind ruzie met de sportieve directie. Er blijft zo wel wat een negatief imago hangen aan zijn goede periodes." "Zijn avontuur in Saudi-Arabië daarop bij het Al-Nassr van Cristiano Ronaldo heeft niet lang geduurd. Er wordt gezegd dat hij daar ook ruzie had met de Portugees, maar welke coach heeft dat niet als Ronaldo het niet met iets eens is." "Het beeld dat nu in België iets te veel blijft hangen, is zijn 5 à 6 maanden in Napoli. Garcia volgde daar in 2023 Spalletti op na de historische titel, wat volgens mij geen cadeau was. Spalletti had alles uit die ploeg gehaald." "Het voetbal was niet goed, maar eigenlijk deed Garcia het daar qua resultaten nog redelijk. Want Napoli stond 4e, toen hij weg moest, terwijl ze uiteindelijk 10e werden dat seizoen. En hij was met 7 op 12 zo goed als geplaatst voor de 1/8e finales van de Champions League." "Wij in België zijn misschien iets te veel zijn prestaties vergeten bij de clubs voor Napoli." In Napoli gooide de flamboyante voorzitter De Laurentiis de Fransman buiten met de boutade: "Ik wilde hem al na 3 dagen wegsturen."

Geffray ontleedt de trainer die Garcia is: "Hij is een coach die speelt naar de kwaliteiten van zijn ploeg. Hij kan zijn kern goed inschatten."



"Hij heeft niet per se een stijl die hij wil voetballen, maar hij schat eerst zijn kern in en kiest dan. Hij zal wel proberen in een 4-3-3 te voetballen, maar als hij ziet dat we verdedigend te veel ruimte weggeven, zal hij wel bijsturen."



"Bij Lille voetbalde hij wel meer en aanvallender dan bij de ploegen erna. Heeft dat te maken met de beschikbare kwaliteit of omdat bij de ploegen erna de druk groter was, dat weet ik niet?"



"Het kan ook dat zijn ervaring bij Roma hem pragmatischer heeft gemaakt dan in zijn beginperiode."



"Hij is niet iemand die naïef aanvallend zal voetballen. Op dat vlak is hij ervaren en slim genoeg en houdt vast aan zijn principes."





"Hij kan ook goed omgaan met ego's, ook al botste hij met Payet, maar dat is een speciaal karakter. Ik denk niet dat als je aan Nainggolan iets vraagt over Garcia, dat die daar veel slechts over te vertellen heeft. De 2 hadden een goede band. Garcia voelt zijn groep en sterren goed aan, anders haal je niet zulke resultaten."

Wij namen de proef op de som en belden Nainggolan. Wat bleek? Niets dan goeds had de flamboyante ex-Rode Duivel te vertellen over zijn "top 3"-coach, Garcia.