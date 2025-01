Milan pakt uit met komst van Man City-speler Kyle Walker: "Ik kijk uit naar dit nieuwe hoofdstuk"

Kevin De Bruyne en Jérémy Doku zien een gewaardeerde ploegmaat vertrekken. Na ruim 7 jaar vertrekt Kyle Walker (voorlopig) bij Manchester City. In 2017 kwam hij over van Tottenham

Met de Citizens werd Walker 6 keer kampioen in de Premier League en won hij de Champions League in 2023. Hij was een van de sleutelfiguren in de glorieperiode onder Pep Guardiola.

Dit seizoen is hij nog steeds basisspeler, maar hij kon als regelmatige kapitein het zinkend schip niet rechthouden. Eerder deze maand vertelde zijn trainer Guardiola al dat Walker graag wilde vertrekken. "Voor verschillende redenen zou hij graag een ander land ontdekken."

En nu is die overstap effectief een feit. Milan, zelf niet aan een denderend seizoen bezig, neemt Walker voor minstens een half jaar over. De Italiaanse club heeft ook een aankoopoptie.

Op Instagram nam Walker uitgebreid afscheid van Manchester City. "Met zoveel topvoetballers spelen heeft mij gemotiveerd om het beste uit mezelf te halen. Ik ben dan ook ontzettend dankbaar voor de kans die ik heb gekregen."

"Enorm bedankt aan zoveel mensen. Aan mijn teamgenoten, vanaf het moment dat ik door de deur liep, voelde ik me thuis. Jullie zijn vrienden, maar ook familie voor het leven."