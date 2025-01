Daar is Dante Vanzeir! KAA Gent haalt beloofde spits terug uit de Verenigde Staten

Dante Vanzeir is een Buffalo. De naam van de voormalige spits van Union cirkelde al weken rond de Planet Group arena, maar vandaag werd de komst van Vanzeir officieel bekendgemaakt. De vinnige aanvaller komt over van de NY Red Bulls en tekent tot 2028 bij Gent. "Ik geloof heel hard in het project", klinkt het.

Vanzeir verlaat zo New York, waar hij twee seizoenen voetbalde voor de NY Red Bulls. Hij haalde in december nog de play off-finale en was er meer dan ooit bepalend, maar zijn periode in de Verenigde Staten kende ook een schaduwkant na een schorsing voor een racistische uitspraak.

Eerder deze week liet sportief directeur Arnar Vidarsson nog opvallend uitdrukkelijk weten dat de club van Dante Vanzeir een toptarget had gemaakt. En vandaag veranderden zijn woorden ook in daden: vanochtend streek Vanzeir neer op Zaventem, deze namiddag tekende hij er zijn contract tot 2028.

Vanzeir keert dus terug naar de Belgische competitie, waar hij geen onbekende is. Hij doorliep de jeugdreeksen van KRC Genk waarna hij werd uitgeleend aan Beerschot en KV Mechelen. In 2020 ruilde hij Limburg in voor de hoofdstad: de spits promoveerde met Union SG naar de hoogste klasse en scoorde 48 keer in 91 matchen voor de Brusselaars.

"Ik geloof heel hard in het project dat KAA Gent voor ogen heeft. Samen met de club, mijn ploegmaats en de supporters wil ik de doelstellingen waarmaken. Ik kijk er enorm naar uit om me 100% te geven als Buffalo", liet Dante Vanzeir al zelf optekenen.

Vidarsson: “We zijn heel tevreden dat we deze transfer konden afronden. Dante kan een directe impact hebben op onze ploeg. Na Lopes Da Silva is hij opnieuw iemand die ervaring en maturiteit toevoegt aan onze selectie."

"Bovendien is hij een Belg, dat is mooi meegenomen. Zijn sterke punten: snel, doelgericht en een sterke werkethiek in balverlies. Hij is zonder twijfel een topspits voor de Belgische competitie.”