"Alomtegenwoordige" Toumani Camara leidt Portland met 16 punten naar derde zege op rij

"Tou is Tou. Hij kruipt bij heel veel tegenstanders onder de huid. Met zijn fysieke kwaliteiten was hij alomtegenwoordig. Hij is dat soort verdediger en dat soort speler geworden die iedereen in het oog houdt als hij op het veld staat."

Portland-coach Chauncey Billups stak vrijdag nog maar eens de loftrompet over Toumani Camara. Onze 24-jarige landgenoot stond bij Portland tegen Orlando opnieuw in de basis nadat hij de vorige partij had moeten missen door ziekte. En hij imponeerde als vanouds.

Camara klampte Orlando-ster Paolo Banchero een hele partij aan en hield hem op amper 1 gemaakt shot op 14 pogingen. Verder was hij ook offensief opnieuw op de afspraak met 16 punten en een scoringspercentage van 66,7%. Enkel Anfernee Simons lukte bij Portland meer punten met 21 stuks.

De Trail Blazers wonnen de partij uiteindelijk met 101-79. Camara stond met 34 minuten het langst van alle spelers op het veld. In de stand in het Westen blijft Portland ondanks de derde zege op een rij 13e. De kloof met de tiende in de stand en een plekje in de play-ins bedraagt nog altijd 6 zeges.