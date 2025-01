Zizou Bergs over veelbelovende start van 2025 en drijven op de "Daviscup-vibe": "Ben van nature een alfamannetje"

ma 27 januari 2025 20:33

Na een succesvolle start van 2025, met een finaleplaats in Auckland, en een iets korter dan verhoopt avontuur op de Australian Open is Zizou Bergs weer in het land. Sporza zocht de Belg op tijdens de training en sprak er onder meer over zijn persoonlijke doelen en de nakende Daviscup-ontmoeting met Chili. "Ik vind de Daviscup echt geweldig."

Zizou Bergs begon uitstekend aan het jaar met een finaleplaats in Auckland, zijn eerste op het ATP-circuit. Daarin beet hij jammer genoeg wel in het zand tegen de Fransman Gaël Monfils. "Op weg naar de finale had ik al een paar keer met mijn rug tegen de muur gestaan", blikt Bergs terug. "Dat gebeurde opnieuw in de finale, maar daar kon ik de wedstrijd spijtig genoeg niet meer naar mijn hand zetten." "Monfils heeft natuurlijk tonnen ervaring. Die oudere generatie speelt ook een iets ander soort tennis, dat is hun kracht. En op de Australian Open heeft hij nadien ook bewezen in welke vorm hij verkeert."

Zelf kon Bergs de positieve lijn van Auckland niet doortrekken in Melbourne: hij verloor er na een slopende vijfsetter in de 1e ronde. "De belasting was te veel. De trip naar Australië was heel zwaar, met veel reizen en veel wedstrijd. Dat kruipt in je systeem." Toch is de 25-jarige Belg met een goed gevoel teruggekeerd uit Australië. "Een ATP-finale halen stond op mijn lijstje voor dit jaar. Dus de start van 2025 was wel geweldig voor mij", klinkt het. "Nu wordt het zaak voor mij om die belasting nog meer te leren opzoeken. Dat kun je ook alleen maar doen op toernooien. Dus dat maakt deel uit van mijn proces."

En in dat proces is Bergs ambitieus: "Ik droom van een plekje in de top 10", liet hij voor het toernooi van Auckland nog optekenen. En daar blijft hij bij. "Ik vind het belangrijk om groot te durven dromen en dat ook uit te spreken. Dan kun je er ook naartoe leven", legt hij uit. "Als je zegt dat je blij bent met top 75, dan zal dat wellicht ook je maximum zijn. Dan stopt het daar, omdat je er niet genoeg in gelooft. Wanneer je zegt dat je de top 10 wilt halen, dan is dat ook een drijfveer om er alles uit te halen, zeker als je niet het talent hebt van een Nadal of een Djokovic." "Ik wil wat loskomen van de typisch Belgische mentaliteit. En ik vind het ook belangrijk dat mensen mijn doelen snappen, dat creëert een bepaalde vibe. Voor dit jaar heb ik geen specifieke doelstellingen qua resultaten, maar er is wel een heel mooi lijstje van dingen waaraan ik wil werken."

Ervaren entourage

Gestaag en professioneel zijn carrière uitbouwen, dat is duidelijk het plan van Zizou Bergs. En daarvoor laat hij zich ook omringen door enkele bekende namen: met Ruben Bemelmans en Kristof Vliegen heeft hij 2 ervaren ex-profs als coach en ook Filip Dewulf maakt deel uit van zijn entourage. "Zulke mensen zijn de kracht achter een speler", beseft Bergs. "Ik zie mezelf als een product dat zo goed mogelijk moet renderen. En daarvoor heb je de beste mensen nodig." "Dankzij hun expertise kan ik het beste uit mijn carrière halen. Ik wil dat zo goed mogelijk gebruiken. Ik ben heel leergierig. En alles moet ook kloppen om mijn doelen te kunnen verwezenlijken."

Met Bemelmans werkte hij al een poosje samen, Kristof Vliegen is nog vrij nieuw in het team rond Bergs. "Ruben kon niet altijd meereizen naar de toernooien. Ik had het gevoel dat ik een trainer nodig had die er continu bij is om de nodige stappen te blijven maken", legt Bergs uit. "Vaak zijn het kleine procentjes die alles bepalen en die miste ik. Met Kristof hoop ik die op de juiste manier in te vullen. Hij heeft al heel interessante zaken toegevoegd." "En ook Filip (Dewulf) is een belangrijke factor. Hij kan heel goed inschatten welke zaken nodig zijn en welke overbodig. Hij is een zegen op dat vlak."

Alfamannetje

Van Zizou Bergs wordt deze week ook verwacht dat hij de leidersrol op zich zal nemen tijdens het Daviscup-duel met Chili. Die rol schrik onze landgenoot niet af. "Ik ben van nature wel een beetje een alfamannetje", glimlacht hij. "Dat is niet te onderschatten om iedereen mee te laten "viben"." En die Daviscup-vibe, die brengt het beste in Bergs naar boven. "Ik ben sowieso wel een beetje een publieksspeler. Als alles samenkomt en er wat meer druk bij komt kijken, dan kan ik ook beter het beste uit mezelf halen." "Ik vind de Daviscup echt geweldig. Het publiek dat zo meeleeft. Het ligt me heel nauw aan het hart. Daar droomde ik al van als kind. En ik wil het zelf zo goed mogelijk invullen. Ik wil een bepaalde cultuur neerzetten en onze sport sexy maken. Het Belgische tennis heeft dat nodig."

