Werelbeker schaatsen Calgary: Swings eindigt 14e op 1.500m, BR's voor Sandrine Tas en Isabelle van Elst

BR's voor Tas en Van Elst

In de eerste uren van de Wereldbeker in Calgary (Canada) hebben enkele Belgen voor topprestaties gezorgd. Sandrine Tas zorgde voor straffe stoot op de 5.000 meter.



Slechts twee weken geleden schaatste ze die afstand een allereerste keer (7'12"24), nu is ze meteen de beste Belgische ooit. Met 7'00"63 duikt ze 3 seconden onder het oude record van Jelena Peeters. Daarmee werd Tas 2e in de B-groep.



Isabelle van Elst dook stevig onder haar eigen Belgische record op de 1.000 meter. 1'14"47 is nu de nieuwe toptijd. Daarmee werd de Amsterdamse met dubbele nationaliteit 4e in de B-groep. Fran Vanhoutte werd 26e, in een persoonlijk record.



Ook Indra Médard schaatste zijn beste tijd ooit op de 1.500 meter, goed voor plaats 19 in de B-groep. Mathias Vosté speelde eveneens geen hoofdrol met een 25e plaats.



De A-wedstrijden worden vanaf vannacht afgewerkt.