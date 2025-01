Ontspannen Anna van der Breggen wil zich wegcijferen in de Tour: "Zal zeer gelukkig zijn als ik Lotte kan helpen"

Een vertrouwd gezicht, maar wel in haar oude rol: Anna van der Breggen (34) schoof bij de ploegvoorstelling van SD Worx-Protime weer aan als renster. Na enkele jaren in de volgwagen maakt ze haar comeback. Om de Tour te winnen? "Neen. Ik droom er gewoon van om voorin mee te doen. En dat zal nodig zijn als ik Lotte Kopecky wil helpen."

Het was donderdag tijdens de persmeeting natuurlijk geen eerste schooldag voor Anna van der Breggen, gepokt en gemazeld in de wielersport. Maar na haar afscheid in 2021 en enkele jaren als ploegleidster keert ze nu terug als renster bij SD Worx-Protime.

De glimlach bij de ontspannen Nederlandse verraadt dat ze met gezonde nieuwsgierigheid aftelt naar haar terugkeer. "Het vlammetje is blijven branden. Waarom zou ik niet terugkeren? Die vraag kwam steeds meer naar voren. Daarom ben ik hier."

Zou het antwoord ook kunnen zijn: om de Tour te winnen? Van der Breggen lacht smakelijk. Hoewel de Tour de France Femmes pas werd geboren na haar (pre)pensioen, laat ze zich niet verleiden tot boude uitspraken.

"Neen, ik ben niet teruggekomen voor de Tour. Dat is een hele mooie bijkomstigheid en het is een supermooi doel van Lotte Kopecky. Als ik het niveau haal waarbij ik haar kan helpen, dan zal ik zeer gelukkig zijn."