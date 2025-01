Manchester City trekt geldbuidel weer ver open voor Frankfurt-spits Marmoush

De Egyptenaar kan op meerdere posities voorin uit de voeten. Sinds zijn komst naar Eintracht Frankfurt in de zomer van 2023 was hij in 67 wedstrijden goed voor 37 doelpunten.



Dit seizoen is hij de uitgesproken sensatie in de Bundesliga, met 15 doelpunten en 10 assists in 17 competitiewedstrijden.



Over alle competities samen was hij in deze jaargang 2024-2025 voor Frankfurt in 26 wedstrijden goed voor 20 doelpunten en 14 assists.



Voordien speelde hij in Duitsland voor Wolfsburg, Stuttgart en FC St.Pauli, nadat hij in eigen land zijn opleiding had gekregen bij Wadi Degla, ooit ook een tijdlang de holding achter huidig tweedeklasser Lierse.



Ondanks de iets betere resultaten in eigen land in de voorbije weken, staat City, dat de afgelopen 4 jaar telkens Engels landskampioen werd, in de Premier League nog steeds maar op de 5e plaats, op 12 punten van leider Liverpool, dat ook nog eens een wedstrijd minder gespeeld heeft.



In de Champions League moet er na de nederlaag in Parijs komende week gewonnen worden van Club Brugge, anders is de uitschakeling een feit.