Geen einde carrière, wel een transfer: Ineos Grenadiers gooit Caleb Ewan een reddingsboei toe

Ineos Grenadiers heeft Caleb Ewan (30) en Jayco-AlUla van elkaar verlost. De Australische sprinter zat bij zijn vaderlandse werkgever volledig op een zijspoor, maar wordt opgevist door de Britse ploeg. Daar hadden ze nood aan een sprinter en was er na het vertrek van Tom Pidcock nog een plaatsje vrij.

De carrière van Caleb Ewan zit al een tijdje in het slop. Na zijn woelig vertrek bij Lotto-Dstny kreeg de sprinter nog een vangnet bij zijn ex-ploeg Jayco - AlUla.

Maar ook daar boterde het in 2024 niet. Ewan kwam niet boven water en toen zijn naam enkele weken geleden niet meer op de ploegsite te zien was, zag het ernaar uit dat het lopende contract verbroken was.

Er werd gespeculeerd over een fin de carrière, maar Ewan blijft toch profrenner. Hij zal de kleuren van Jayco-AlUla inderdaad niet meer verdedigen, maar trekt nu het shirt van Ineos Grenadiers aan.

De Britten hadden na het vertrek van Tom Pidcock nog een vacature en speuren al jaren naar een sprinter. "Dit is een boeiende uitdaging voor mij en het is een geweldige kans om weer naar mijn beste niveau te groeien", reageert Ewan.

"In 2025 wil ik weer grote koersen winnen", aldus de 5-voudige ritwinnaar in de Giro en de Tour. "Het is nu al enkele jaren geleden, maar ik geloof dat ik het nog kan. Ik ben nog maar 30 jaar en met de steun en ervaring van Ineos kan ik mijn beste vorm hier terugvinden."

Een wedstrijdprogramma heeft Ewan nog niet, vertrouwen dus wel. "Ineos wordt altijd beschouwd als een klassementsteam, maar ze hebben veel potentieel om een sprinter te steunen. In de sprintritten zitten ze altijd vooraan op de cruciale momenten. Dat is de expertise waar ik dolgraag mee wil werken."