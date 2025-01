Anderlecht zelfkritisch na "onacceptabele offday" in Europa: "Soms moet smoking uit en werkoverall aan"

do 23 januari 2025 21:45

Een pijnlijke avond in Pilsen voor Anderlecht. Hoewel paars-wit in feeststemming uit het weekend kwam, staat het weer helemaal met de voeten op de grond. Het leverde een collectieve wanprestatie af in Tsjechië, en kwam na veelvuldig geklungel in de defensie eigenlijk nog goed weg met 'maar' 2-0. "We werden volledig opgegeten in intensiteit en agressiviteit", klonk het eerlijk.

Het zal een stille terugreis worden vanuit Tsjechië voor Anderlecht. Paars-wit acteerde ondermaats tegen Viktoria Pilsen en incasseerde zo zijn eerste nederlaag in de Europa League: 2-0. "We waren echt niet op de afspraak", was doelman Colin Coosemans na de wedstrijd eerlijk. "Zeker in de eerste helft werden we volledig opgegeten in intensiteit en agressiviteit." "Daarna probeerden we wel in de wedstrijd te komen, maar daar slaagden we niet in. Maar als het niet op een voetballende manier lukt, dan moet de smoking uit en moet je je werkoverall aantrekken. En dat was vandaag niet het geval." Hoewel de aanval opvallend onmondig was, was het toch vooral de flaterende defensie die een slecht figuur sloeg vanavond. "Ze hadden een zeer specifieke manier van voetballen, maar daar waren wij eigenlijk op voorbereid. Toch hebben we daar niks tegenover gezet. Laten we hopen dat dit eenmalig was."

Ook verdediger Ludwig Augustinsson was zelfkritisch. "We hebben ons niveau echt niet gehaald. Het was een zeer teleurstellende en onacceptabele prestatie vandaag. Een offday? Dat kun je wel zeggen, ja." Toch is er nog niks verloren voor de top 8 en een bijbehorende rechtstreekse kwalificatie voor de kwartfinale. Anderlecht staat nog steeds vijfde. Alleen: nu moét het wel presteren tegen Hoffenheim volgende week. "We hadden vandaag natuurlijk graag al zeker geweest van ons ticket, maar het feit dat we dat niet gedaan hebben, hebben we enkel aan onszelf te wijten. Maar goed, nu moeten we goed herstellen en volgende week onze kans pakken." Coosemans: "We stonden op een mooie positie en dit hakt er toch wel in, maar we hebben een jonge groep die de wil heeft om terug te vechten. We moeten nu niet te veel rekenen en vol voor de zege gaan. Volgende week is een nieuwe, maar wel onze allerlaatste kans."

Slecht veld