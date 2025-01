Ze scoorde nog maar 2 goals, maar toch is Naomi Girma de eerste voetbalster van 1 miljoen: wat maakt haar zo speciaal?

Historische mijlpaal in het vrouwenvoetbal. Chelsea telt als eerste club een miljoen euro neer voor Naomi Girma (24). Opvallend: de Amerikaanse is geen aanvalster die zotte cijfers kan voorleggen, maar een verdedigster. Waarom doorbreekt net zij dan het glazen plafond?

Voor een bedrag van 1,1 miljoen dollar, omgerekend zo'n 1,05 miljoen euro, maakt ze de overstap van het Amerikaanse San Diego Wave naar The Blues.

Onder meer Lyon en Arsenal toonden interesse in de 24-jarige verdedigster van San Diego Waves, maar het was uiteindelijk Chelsea dat met het hoogste bod kwam én aan de salariseisen van Girma wilde voldoen.

Noblesse oblige. In een goedgevuld Stamford Bridge - voor het duel tussen de vrouwen van Chelsea en Arsenal - gingen alle aan aanwezigen uit hun dak voor Naomi Girma. Sinds dit weekend is zij de duurste voetballer aller tijden.

In tegenstelling tot Kundananji kan Girma op het eerste zicht geen waanzinnige cijfers voorleggen.

Bij haar club scoorde ze - volgens de beschikbare statistieken - nog nooit een goal, bij de Amerikaanse nationale ploeg trof ze wel al twee keer raak.

De grote kracht van Girma ligt dan ook niet in het offensieve compartiment, wel wordt ze wereldwijd gezien als de beste verdedigster ter wereld.





Girma straalt kalmte uit aan de bal en kan het spel uitstekend lezen. Daaraan koppelt ze ook snelheid en atletisch vermogen.

"Ze is bovendien bijzonder matuur", aldus een ex-coach over de 24-jarige recordtransfer. "Ze snapt het spelletje geweldig goed. En het is de verdienste van haar harde werk."