Thierry Henry verrast door vraag over Belgisch bondscoachschap: "Ik zit hier toch nog?"

Wordt Thierry Henry de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels? De Fransman is één van de namen op het lijstje kandidaten en dat nieuws is ook zijn collega-analisten bij de populaire show UCL Today niet ontgaan. Zij verrasten Henry door hem de interesse voor te leggen.

Weinig omkaderingen van de Champions League die amusanter zijn dan UCL Today van de Amerikaanse tv-zender CBS.



De discussies in de voetbalshow met vaste panelleden Thierry Henry, Jamie Carragher, Micah Richards en presentatrice Kate Abdo gaan steevast viraal in de VS en ver daarbuiten.

.Gisteren was Henry plots zélf een gespreksonderwerp doordat hij genoemd wordt als potentiële nieuwe bondscoach bij de Belgische voetbalbond.

"Heb je informatie voor ons achtergehouden? Ik dacht dat we een team waren", plaagde Carragher, waarna Richards nog wat olie op het vuur gooide. "Beloof me dat je nog steeds mee zult doen aan deze show als je de job aanneemt."

Henry reageerde schijnbaar verrast op het vragenvuur: "Ik weet van niets, echt. Ik zit hier toch nog in de studio? Het moet wel echt zo zijn. Er is geen 'als'."