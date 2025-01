Na zoveelste implosie is City scherp voor zichzelf: "Als we niet winnen van Club, verdienen we het ook niet"

Opdoffer na opdoffer. Hoe verklaar je als coach de totale deconfiture van een topclub in Europa? Pep Guardiola gaat rechtlijnig richting de conclusie: PSG was gewoon beter dan Manchester City woensdag. En dus wordt volgende week cruciaal voor de club op plek 25. "Het zou zomaar kunnen dat we verliezen van Club Brugge."

De coach is duidelijk: PSG was beter. Maar hoe komt het toch dat City opnieuw een voorsprong uit handen geeft?

"Het is zo vreemd", krabt Jack Grealish in zijn haren. "Vorige seizoenen waren we nét zo goed in het controleren van wedstrijden. Ik weet niet of het aan ons zelfvertrouwen ligt, want het speelt al even."

"Nochtans hebben we ook aan kwaliteit geen gebrek. Iedereen kan een balletje bijhouden. We doen onszelf gewoon keer op keer tekort."

Toch is ook bij Grealish de conclusie: vooruitblikken. "Het is nu aan ons om iets te veranderen. De pot tegen Club wordt gewoon cruciaal."