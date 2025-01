Komt NBA-ster Victor Wembanyama straks een kijkje nemen bij Oostende tegen "zijn" Nanterre?

wo 22 januari 2025 11:23

Links: Victor Wembanyama eerder deze week in Nanterre. Rechts: ook op zijn 11e stak Wembanyama er al met kop en schouders bovenuit.

Oostende hoopt zich vanavond op het veld van Nanterre te plaatsen voor de 1/8e finales van de Champions League en dat zou wel eens kunnen gebeuren onder het toeziend oog van een NBA-ster. San Antonio-speler en Nanterre-jeugdproduct Victor Wembanyama is immers in de buurt. Duikt hij straks op in het Palais des Sports Maurice Thorez?

Nanterre, een voorstad van Parijs, is geen onbekend terrein voor Victor Wembanyama. Bij Nanterre 92 kreeg de basketbalmicrobe hem te pakken. Niet onlogisch ook voor een kind dat er al op jonge leeftijd letterlijk bovenuit stak. Al op zijn 15e debuteerde het Franse supertalent op het hoogste niveau bij Nanterre, waar hij tot zijn 17e zou blijven. Met tussenstapjes bij Lyon en Metropolitans 92 ging het in 2023 richting NBA, waar hij intussen een van de absolute sterren van de nieuwe generatie is.

Maar hoezo zou Wembanyama vanavond te gast kunnen zijn bij Nanterre-Oostende, midden in het NBA-seizoen? Het Champions League-duel tussen de Franse club en de Belgische kampioen valt samen met de NBA Paris Games: 2 competitiewedstrijden op Franse bodem tussen San Antonio - niet toevallig het team van de Franse chouchou Wembanyama - en de Indiana Pacers. "Wemby" en zijn teammaats vertoeven deze week dus in Parijs. Eerder deze week stond hij al even opnieuw op het vertrouwde parket in Nanterre, toen er getraind werd in de zaal van zijn ex-club.