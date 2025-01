Geen Olympische Spelen meer voor Lore Bruggeman, wel opnieuw de Belgische titel

Afgelopen weekend heeft Lore Bruggeman voor het eerst sinds 2022 de Belgische skateboardtitel weer op haar naam geschreven. Bij de mannen won de tiener Beau Brunclair in een spannend duel van zijn generatiegenoot Noah De Jaeger.

Skatepark Rampaffairz in Wevelgem vormde afgelopen weekend het decor voor het Belgisch kampioenschap skateboarden. De finaledag bracht een mix van jong talent en ervaren skaters.

Lore Bruggeman (22) schitterde door voor het eerst sinds 2022 weer goud te winnen bij de vrouwen.

Bruggeman, die erbij was op het olympisch debuut van het skateboarden in Tokio en in de kerstvakantie de Turbo Cross reed, heeft haar topsportambities inmiddels opzij gezet.

Bij de mannen zorgden Beau Brunclair (15) en Noah De Jaeger (15) voor een bloedstollende strijd, waarbij Brunclair uiteindelijk de gouden plak wist te veroveren.

Brunclair en De Jaeger daarentegen zijn volop bezig met hun olympisch kwalificatietraject richting LA 2028 en maken deel uit van het Be Gold-programma.